Vento arrasta insuflável em França: pai morreu e filha de três anos está hospitalizada

Uma tarde de diversão acabou por se transformar em pesadelo no parque aquático Wonderland Waterpark, em Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, França. Um homem de 35 anos morreu e a filha de três anos ficou ferida, depois de um dos insufláveis ter sido levado pelo vento, arrastando-os no seu interior por 50 metros, no domingo à tarde.

Segundo o Le Parisien, as duas vítimas, que entraram em paragem cardiorrespiratória, foram reanimadas depois de vários minutos de esforços das equipas de emergência. De seguida, foram transportados para os hospitais de Marselha.

A criança continua hospitalizada, com prognóstico reservado. O homem acabou por não resistir aos ferimentos. "Esperava um desfecho positivo, mas foi com tristeza que fiquei a saber que o pai não sobreviveu", anunciou o autarca da localidade, Alain Decanis, através das redes sociais.

"Como é que um parque aquático, que recebemos na nossa comunidade para trazer alegria e felicidade às crianças, se transformou numa máquina de morte que arrasou uma família inteira?", questionou Decanis, acrescentando que está uma investigação "em andamento".