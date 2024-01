"Ela estava em agonia". Mulher resgatada depois de ser compactada quatro vezes em camião do lixo

Uma mulher de 60 anos ficou gravemente ferida, depois de ter caído num contentor do lixo e ter sido lançada para dentro do camião de recolha de resíduos, que compactou o lixo quatro vezes, informam vários meios de comunicação social. Aconteceu em New Hampshire, Estados Unidos, na segunda-feira.

Segundo os bombeiros, o motorista deu pela presença da mulher através da câmara instalada no camião, já depois do lixo ter sido compactado, e chamou os serviços de emergência.

As autoridades disseram aos meios de comunicação que a mulher conseguia manter-se em pé e falar, mas o seu discurso não era coerente, perante as perguntas que os bombeiros lhe iam fazendo, através de um painel lateral do camião, escreve a People.

As equipas de emergência entraram no camião e conseguiram içar a vítima, com um cesto preso a um camião dos bombeiros.

"Nunca vi um caso destes", disse o chefe dos bombeiros de Manchestery, Ryan Cashin, citado pela NBC Boston, acrescentando que a mulher foi encaminhada para o hospital.

"Só ouvíamos gritos", contou uma vizinha da vítima à Boston 25 News, acrescentando que "ela estava em agonia".

A mulher terá explicado aos bombeiros que caiu dentro do contentor, quando estava a deitar fora o lixo.

Não se sabe quanto tempo terá passado presa antes da recolha de resíduos.