Despiste causa um morto na Estrada Militar em Camarate

Homem morre afogado em cascata do Parque Urbano de Ovar

Um homem com cerca de 40 anos morreu na sequência de um despiste na Estrada Militar, em Camarate. O acidente ocorreu por volta das 23:00 de domingo, quando a vítima embateu contra um muro, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Cerca de 50 pessoas juntaram-se na zona do sinistro e tentaram interferir nas operações de socorro. Isso fez com que, por razões de segurança, os meios de auxílio retirassem a vítima do local.

O homem acabou por ser levado para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate, onde veio a falecer.