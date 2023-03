A subida dos preços na Alemanha aliviou de forma significativa este mês — mas, mesmo assim, a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) harmonizado ficou acima das estimativas dos economistas.

A taxa de inflação em março terá desacelerado de forma significativa em março, para 7,8%, em comparação com os 9,3% registados no mês de fevereiro, de acordo com a Bloomberg. Em causa está o efeito estatístico de base, dado que março de 2022 foi um mês marcado pela subida expressiva dos preços da energia causada pelo início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro desse ano.

No entanto, segundo o Financial Times, apesar da queda de 1,5 pontos percentuais, a taxa de inflação de 7,8% ficou, mesmo assim, acima da estimativa dos economistas sondados pela Reuters. Estes apontavam para uma variação de 7,5%.

Os dados provisórios foram divulgados no mesmo dia em que os mercados ficaram a saber que a taxa de inflação homóloga em Espanha este mês pode ter caído quase metade, para 3,3%, também em resultado do efeito de base.

A Bloomberg nota que estas leituras da inflação em duas importantes economias da Zona Euro dão argumentos ao Banco Central Europeu (BCE) para parar a subida das taxas de juro. Desde julho passado, o BCE já subiu os juros diretores em 350 pontos base.