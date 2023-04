Os pensionistas vão ter, a partir de julho, um aumento de 3,57% nas suas pensões, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, no final de um Conselho de Ministros extraordinários que aprovou novas medidas de apoio ao rendimento.

"Na sequência do Programa de Estabilidade [segunda-feira apresentado] fizemos hoje um Conselho de Ministros extraordinário que aprovou um aumento intercalar das pensões a partir do próximo mês de julho, no valor de 3,57%", disse o primeiro-ministro.

António Costa precisou que, somada ao aumento já concretizado em janeiro, esta nova medida vai fazer com que "ao longo deste segundo semestre os pensionistas já terão a sua pensão atualizada ao valor que resulta da lei de bases da Segurança Social".

Já esta manhã, o ministro das Finanças tinha garantido que o Governo vai proceder à atualização das pensões em 2024, “com a correção integral da base no cumprimento da fórmula de atualização das pensões”. Fernando Medina apresentou o Plano de Estabilidade 2023-2027 etsta amanhã, garantindo que existe agora a “margem necessária” para dar esse passo.

