Notícia 1: prémio para os trabalhadores da Autoeuropa mantém-se apesar da paragem. Notícia 2: haverá turnos suplementares à noite ao fim de semana

Ministro acredita que paragem da Autoeuropa vai ser menor do que a anunciada

A administração da fabricante alemã em Portugal, Volkswagen Autoeuropa, anunciou esta sexta-feira que o não cumprimento dos objetivos da fábrica para 2023 não vai ter impacto negativo no recebimento do prémio anual que habitualmente os colaboradores recebem pelo cumprimento do plano traçado para cada ano.

Numa comunicação interna enviada aos funcionários, a direção da Autoeuropa informa ainda que vai elaborar um plano, juntamente com a comissão de trabalhadores, de recuperação do volume de produção perdido e que o mesmo deve passar pelo trabalho suplementar nos turnos da noite, aos sábados e/ou domingos.

Atualmente, os colaboradores a laborar no turno da noite não trabalham ao fim de semana, pelo que uma alteração ao modelo atual vai permitir à fábrica recuperar alguma da produção que será perdida enquanto durar a paragem forçada.

A Autoeuropa vai parar a produção durante nove semanas - de 11 de setembro a 12 de novembro - devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia “severamente afetado” pelas cheias que ocorreram em agosto.