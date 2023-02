O valor a que os bancos avaliam as casas antes de concederem financiamento abrandou em dezembro e o número de avaliações encolheu pelo sétimo mês consecutivo, um sinal de arrefecimento da procura por imobiliário em Portugal. Mesmo assim, o valor mediano de avaliação bancária na habitação bateu um novo recorde.

De acordo com o último inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgado esta sexta-feira, o preço mediano de avaliação bancária foi de 1.458 euros por metro quadrado no último mês de 2022, uma subida de 13,5% em termos homólogos que compara com o aumento de 13,9% do mês anterior. É um máximo histórico e nove euros a mais do que em novembro.

Valor mediano do metro quadrado

Fonte: INE, Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação

Com o ano concluído, o INE revela também que o preço mediano do metro quadrado aumentou 13,7% em 2022, situando-se em 1.400 euros. Para comparação, em 2021, o aumento tinha sido de 9% e o preço mediano era de 1.231 euros.

Todavia, o ritmo tem vindo a abrandar e o mercado tem dado alguns sinais de arrefecimento, no contexto da subida acentuada das taxas de juro e do encarecimento do custo de vida. Por exemplo, no verão passado, o valor mediano do metro quadrado chegou mesmo a cair em cadeia, de 1.417 euros em julho para 1.414 em agosto. Agora, o INE dá sinais de recuo também do número de operações.

“Refira-se que o número de avaliações bancárias consideradas diminuiu pelo sétimo mês consecutivo, situando-se em cerca de 24,2 mil o que representa uma redução de 20,2% face ao mesmo período do ano anterior e menos 27% que em maio último, mês em que se registou o máximo da série”, refere o instituto num comunicado sobre estes dados.

Vendo por regiões, o INE refere que “o maior aumento face ao mês anterior verificou-se no Algarve (1,8%) e o menor verificou-se no Alentejo (0,4%)”. “Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 13,5%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (18,1%) e a menor no Norte (11,6%)”, remata.

Por tipo de imóvel, o valor mediano a que os bancos avaliaram os apartamentos foi de 1.633 euros por metro quadrado, um aumento de 15,1% em termos homólogos. Quanto às moradias, o preço mediano foi de 1.148 euros por metro quadrado em dezembro, um acréscimo de 11,5% face ao mesmo mês de 2021, mas com variações relevantes consoante a região do país. Enquanto no Algarve foi de 2.115 euros, no Alentejo fixou-se em apenas 951.