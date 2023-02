Foi entre as ruínas de um prédio em Jindires, uma cidade no noroeste da Síria fortemente atingida pelo grande terramoto de segunda-feira, que as equipas de resgate encontraram com vida uma bebé recém-nascida. Sob os escombros, repleta de arranhões e hematomas, ainda estava ligada à mãe pelo cordão umbilical. Acredita-se que tenha nascido cerca de sete horas após o sismo.

Mas a menina - ainda sem nome - acabaria por ser a única sobrevivente da sua família, que não resistiu ao desabamento do prédio de quatro andares onde vivia. Além da mãe, as equipas de emergência encontraram os corpos do pai, Abdalá Mleihan, das três irmãs, do irmão e da tia.

"Estávamos à procura de Abu Rudayna [apelido do pai] e da sua família. Primeiro encontrámos a irmã, depois a esposa, e de seguida Abu Rudayna. Estavam juntos um contra o outro", disse à AFP um parente da família, Khalil Sawadi, ainda em choque. "Foi nesse momento que ouvimos um barulho e cavámos (...), limpámos o local e encontrámos a menina, graças a Deus”, relatou.

“Cortámos o cordão umbilical e a minha prima levou a bebé para o hospital”, afirmou.

Num vídeo que circula nas redes sociais, e entretanto confirmado pela CNN Portugal, pode ver-se um homem a carregar a bebé coberta apenas pela poeira dos escombros, com o cordão umbilical ainda pendurado. Face às temperaturas geladas que se registam na região, outro homem lança uma manta.

A menina foi então levada para um hospital na cidade vizinha de Afrin, onde foi colocada numa incubadora.

"Ela chegou com os membros dormentes por causa do frio, a pressão arterial tinha caído. Prestámos os primeiros socorros e colocámo-la a soro porque ficou muito tempo sem ser alimentada ", adiantou o médico Hani Maaruf à AFP.

Bebé foi transportada para o hospital local com hematomas no corpo (Foto: AP)

Apesar dos hematomas, o estado de saúde da bebé é estável, assegura o médico. "Ela provavelmente nasceu sete horas depois do terramoto. Pesa 3,175 kg, é um bebé de termo", acrescentou.

Com poucos meios, os socorristas demoraram horas para remover os escombros para conseguir retirar os corpos da família. Depois, foram colocados lado a lado na casa de um parente, cobertos com lençóis, a aguardar o enterro.

Este é um retrato da devastação que o sismo de segunda-feira provocou. Segundo um correspondente da AFP, cerca de cinquenta casas desabaram nesta cidade síria, relativamente perto do epicentro do terramoto na Turquia.

Destroços do prédio onde foi encontrada a bebé na aldeia de Jinderis, província de Aleppo (AP)

O terramoto, com magnitude de 7,8 na escala de Richter, provocou mais de sete mil mortos na Turquia e na Síria, segundo os últimos balanços - que não param de aumentar. De acordo com os Capacetes Brancos, um serviço de emergência que atua nas áreas rebeldes sírias, mais de 200 edifícios foram destruídos nesta região. Aliás, este grupo implorou na terça-feira a organizações internacionais para ajudar estas regiões esquecidas . "O tempo urge. Centenas de pessoas estão presas nos escombros", alertou.

Esta terça-feira, o porta-voz da UNICEF, James Elder, admitiu que “os terramotos poderão ter matado milhares de crianças”.