O TikTok está doido com o "Ozempic natural". Mas é igualmente eficaz na perda de peso?

Se acreditarmos nos influenciadores do TikTok e do Reddit, o composto à base de plantas chamado berberina pode ser um substituto para medicamentos populares para diabetes e perda de peso, como Ozempic e Wegovy.

De facto, a utilização da berberina como suplemento está tão na moda que foi apelidada de "Ozempic natural" pelos utilizadores das redes sociais. E alguns fabricantes estão a aderir a esta tendência.

"A berberina tornou-se a minha nova melhor amiga porque me tem ajudado a perder peso", disse uma crente, acrescentando que um dos fabricantes de suplementos de ervas lhe está a oferecer - e a alguns dos seus sortudos seguidores - um ano de fornecimento.

Alguns especialistas médicos com quem a CNN falou, no entanto, manifestaram preocupações sobre o uso deste suplemento não regulamentado. Sendo um extrato de plantas como a hidraste, a bérberis e várias papoilas, a berberina é considerada um suplemento dietético pelo regulador norte-americano, a Food and Drug Administration (FDA), sendo regulamentada como um alimento e não como um medicamento.

"Esse é o problema da berberina e de todas estas substâncias à base de plantas - normalmente não são rigorosamente estudadas no tipo de ensaios clínicos grandes e aleatórios a que submetemos os medicamentos. Por isso, é preciso ter muito cuidado", alertou Caroline Apovian, professora de medicina na Harvard Medical School e codiretora do Center for Weight Management and Wellness do Brigham and Women's Hospital, em Boston, nos Estados Unidos.

"Quanto a ser o Ozempic da natureza, não há evidências que sugiram que isso seja verdade", acrescentou Apovian, que foi a principal autora das diretrizes de prática clínica da Sociedade de Endocrinologia [Endocrine Society] para o manejo farmacológico da obesidade.

O efeito de perda de peso da berberina é significativo?

No entanto, isso não significa que a erva não tenha qualquer impacto nos sistemas metabólicos do organismo. Uma meta-análise sobre o impacto da berberina nos fatores de risco cardiovascular, incluindo a obesidade, encontrou um benefício de perda de peso muito pequeno, mas estatisticamente significativo.

"Mas a significância estatística não é sinónimo de significado clínico", observou Justin Ryder, investigador de obesidade pediátrica e professor associado de cirurgia e pediatria na Feinberg School of Medicine da Northwestern University, em Chicago.

"O que é que eu quero dizer com isso? Em média, em todos os estudos, a resposta combinada foi uma redução de cerca de 0,25 no índice de massa corporal ou IMC em comparação com o placebo", indicou. O índice de massa corporal é uma medida da gordura corporal de uma pessoa com base na altura e no peso.

"Com o Ozempic e o Wegovy, a diminuição do IMC em comparação com o placebo foi de 4,61 unidades de IMC, ou 18 vezes mais eficaz do que a berberina", acrescentou Ryder. "Então, a berberina tem algum efeito? Os dados sugerem que sim. O efeito é significativo? Provavelmente não."

História da berberina

Algumas das cerca de 500 espécies diferentes de plantas que pertencem ao género Bérberis são utilizadas há séculos na Ayurveda e na medicina tradicional chinesa para combater a inflamação e curar feridas, curar a obstipação e as hemorróidas e combater infeções do ouvido, dos olhos, da boca e do aparelho digestivo.

"Faz parte do arsenal de ervas utilizadas pelos médicos naturopatas", afirmou Joshua Levitt, médico naturopata em Hamden, Connecticut.

"Quando se trata do controlo glicémico e da regulação do colesterol e de outros lípidos, bem como de utilizações antimicrobianas, há coisas interessantes a fazer com ervas e nutrientes."

De facto, a biblioteca do imperador assírio Assurbanípal tem tabuletas de argila que datam de 650 a.C. onde se afirma que o fruto picante da bérberis era utilizado como agente purificador do sangue.

"É normalmente utilizada na sua forma de extrato de planta inteira - folhas, raízes, casca, tudo transformado numa tintura em pó ou algo do género", contou Levitt.

Segundo Levitt, os cientistas conseguiram extrair a berberina como ingrediente ativo destas plantas há mais de 100 anos e começaram a estudar o composto para problemas metabólicos como o colesterol, a diabetes e a obesidade.

A berberina pode aumentar a produção natural de GLP-1, ou péptido 1 semelhante ao glucagão, uma hormona gastrointestinal utilizada no Ozempic e noutros novos medicamentos para perda de peso. É assim que o composto "se enquadra nesta discussão". No entanto, em termos de benefícios para a perda de peso, estes são, na melhor das hipóteses, modestos", defendeu.

Possíveis efeitos secundários da berberina

A berberina pode ter efeitos secundários quando misturada com outros medicamentos, incluindo a metformina, que é frequentemente prescrita para pessoas com diabetes e síndrome dos ovários poliquísticos e, mais recentemente, para perda de peso.

"A metformina reduz o açúcar no sangue e a berberina reduz o açúcar no sangue", observou Levitt. "E se tomar dois elementos que reduzem o açúcar no sangue ao mesmo tempo, pode ter um problema como hipoglicémia excessiva, quando o açúcar no sangue baixa."

Além disso, a berberina é "diretamente antimicrobiana", que era o seu uso mais comum na medicina herbal histórica, recordou Levitt. "Os efeitos antimicrobianos podem irritar o trato gastrointestinal, portanto, a menos que uma pessoa tenha um crescimento excessivo de bactérias más, pode causar problemas digestivos."

A berberina pode ser perigosa se for tomada com ciclosporina, um medicamento imunossupressor usado para tratar a rejeição de órgãos após o transplante, pois pode aumentar os efeitos desse medicamento e possíveis efeitos colaterais. Outra interação conhecida é com medicamentos sedativos, uma vez que a berberina pode causar sonolência adicional e respiração lenta, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

Além disso, a berberina não deve ser tomada durante a gravidez ou amamentação.

"A berberina pode atravessar a placenta e pode causar danos ao feto. O kernicterus, um tipo de lesão cerebral, desenvolveu-se em recém-nascidos expostos à berberina", refere a Biblioteca Nacional de Medicina no seu site.

Por estas razões, é importante consultar primeiro o seu médico se estiver a pensar tomar berberina ou qualquer outro suplemento não regulamentado.

Apesar da investigação sobre o potencial impacto da erva na diabetes, no colesterol elevado e nas doenças cardíacas, a FDA "ainda não aprovou a berberina para qualquer medicamento sujeito a receita médica ou de venda livre e enviou avisos de infração a empresas que fizeram alegações sobre medicamentos nos seus sites", segundo a American Chemical Society.