Afinal, Bobi tinha ou não mais de 31 anos? Há quem duvide e o Guinness World Records está a investigar

Morreu Bobi, o cão português que era o mais velho do mundo

Bobi morreu com 31 anos e 165 dias. Uma idade impressionante, que lhe garantiu o recorde de cão mais velho do mundo, mas que também levantou dúvidas. Muitos veterinários questionam se será biologicamente possível um cão viver o equivalente a 200 anos humanos. Por isso, agora, o Guinness World Records diz que está a investigar, escreve o The Guardian.

A vida e morte do cão português foi bastante mediática e há mesmo quem tenha examinado as fotos de Bobi e aponte que a cor das patas nas imagens de 1999 não é igual à que surge nas imagens mais recentes.

Muitos veterinários questionam as provas apresentadas para certificar a idade de Bobi. Embora a data de nascimento do cão tenha sido confirmada pelos serviços municipais de Leiria e também pelo Sistema de informação de animais de companhia (SIAC), os profissionais apontam que estas bases de dados, normalmente, se baseiam em dados fornecidos pelos tutores.

Já em relação aos testes genéticos que foram realizados, os veterinários apontam que só confirmaram que Bobi era velho, mas não determinaram a idade exata do animal.

"Estamos cientes das questões colocadas sobre a idade de Bobi e estamos a investigá-las", apontou um porta-voz do Guinness World Records ao The Guardian.

"Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias e nenhuma prova concreta foi fornecida para provar a sua idade", disse Danny Chambers, veterinário e membro do conselho do Royal College of Veterinary Surgeons, reforçando que nenhum dos seus colegas acredita que Bobi tivesse realmente 31 anos.

O veterinário apontou ainda que o cão apresentava excesso de peso, o que tornaria "ainda mais surpreendente que vivesse quase três vezes mais do que a média".

Em fevereiro, Bobi foi considerado o cão mais velho de sempre. O último de que havia registo era Bluey, um cão australiano, que morreu com 29 anos e cinco meses.