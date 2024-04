Encontrado corpo "em elevado estado de decomposição" em Caxias

Jovem desaparecido no Tejo após cair à água no Cais do Sodré em Lisboa

Um corpo em elevado estado de decomposição foi encontrado esta segunda-feira pela Autoridade Marítima Nacional (AMN) na zona de Caxias, no município de Oeiras, distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte do organismo.

De acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, José Luís Sousa, foi encontrado “esta manhã um corpo em elevado estado de decomposição”, não tendo ainda sido determinado se será homem ou mulher.

Segundo o comandante José Luís Sousa, “não se trata do jovem cabo-verdiano que desapareceu ontem [domingo] no Rio Tejo, após ter caído à água na zona do Cais do Sodré, em Lisboa”.

O responsável acrescentou ainda que o corpo encontrado poderá ser de uma pessoa desaparecida em fevereiro, na área do porto de Lisboa.

As autoridades marítimas estão envolvidas em diversas buscas pelo país devido a pessoas desaparecidas durante o fim de semana no mar e rio, nomeadamente na praia da Costa Nova, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, na Praia da Vieira, na Marinha Grande, Leiria, e outro no rio Tejo, em Lisboa.