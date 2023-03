Um grupo de católicos do Porto escreveu uma carta aberta ao bispo da diocese local, Manuel Linda, na qual confessam estar “desanimados” com a “falta de sentido de urgência e de clareza” do sacerdote no tratamento dos casos de abusos sexuais na Igreja.

“Com a mesma lealdade filial com que, pessoalmente, nos dirigimos ao nosso Bispo no decurso destas longas semanas, sentimos agora a necessidade de dar nota pública de como não nos animam as não decisões, a falta de sentido de urgência e de clareza”, pode ler-se na carta obtida pela CNN Portugal.

“Interpretamos este momento em absoluta urgência e, sobretudo, como um grito de clareza e transparência dirigido ao nosso bispo. Não podemos calar a nossa dor e comunhão com o sofrimento das vítimas dos abusos sexuais. E não podemos calar, também, o desconforto pelos sinais que não confirmam a sintonia, nem com a urgência, nem com o consolo da clareza”, afirmam os leigos.

Este grupo de católicos afirma estar preocupado, acima de tudo, com as vítimas dos abusos, como as crianças e “demais frágeis”. “E queremos que saibam que existe uma Igreja disponível e preocupada com sua dor – e está aqui”, escrevem.

“Temos rezado pelas vítimas, pelos sacerdotes, pelo nosso bispo. Pedimos, em concreto, que ao nosso bispo lhe assista, nas decisões que lhe cabe tomar, o discernimento e o critério do próprio Cristo. Nas limitadas circunstâncias que são as nossas – de comuns, mas empenhados fiéis da Diocese do Porto – filial e lealmente fizemos questão de estar próximos do nosso bispo nestas longas e dolorosas semanas”, refere este grupo de católicos, que salienta que são um grupo “empenhado” mas sem “organização formal”, que se sente “genuinamente preocupado com o tema dos abusos sexuais de crianças e frágeis no seio da Igreja”.