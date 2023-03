Os bancos europeus continuam sob intensa pressão vendedora esta quarta-feira, com os receios em torno do Credit Suisse a alastrarem-se por todo o setor. O problemático banco suíço está a afundar 20% depois de os sauditas terem descartado mais apoios. Há bancos alemães e franceses a tombarem 10% com o aumento da desconfiança dos investidores.

“O maior acionista do banco suíço, o Saudi National Bank, terá desconsiderado qualquer injeção adicional de capital na instituição, alimentando receios de que o banco possa estar a passar por dificuldades, depois de ter anunciado deficiências graves no controlo interno das suas contas”, explicam os analistas da sala de mercados do BCP – as ações do banco português também cedem à pressão, recuando 8,2% para 0,1948 euros.

Após a notícia de que os sauditas não estão disponíveis para aumentar a sua posição de 10%, devido a questões regulatórias, as ações do Credit Suisse afundam 20,56% para 1,779 francos suíços, batendo um novo mínimo histórico. O regulador suíço suspendeu a negociação do título várias vezes esta manhã.

O índice Euro Stoxx Banks, que acompanha o setor europeu, está a derrapar mais de 8%, com todos os bancos no vermelho. Os franceses e alemães são os mais afetados: o Société Générale afunda 12,16% e o BNP Paribas cai 10,87%; o Commerzbank desliza 10,07%.

De acordo com a Reuters, desde o passado dia 8, antes da falência do banco americano Silicon Valley Bank, os bancos europeus perderam 120 mil milhões de euros em bolsa.