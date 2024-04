Roubo em estabelecimento comercial no Porto. Detido levou... 16 garrafas de vinho

A Polícia de Segurança Pública (PSP) da esquadra da Foz deteve na madrugada desta sexta-feira, na Rua de Diu, no Porto, um homem de 32 anos, desempregado e sem morada fixa, por alegado furto de garrafas de vinho em estabelecimento comercial naquela artéria.

No decurso das diligências policiais, “foi possível intercetar o suspeito na posse de um saco contendo 16 garrafas de vinho que, de acordo com o proprietário do estabelecimento, haviam sido subtraídas do interior das instalações”, explica em comunicado o Comando Metropolitano do Porto.

O proprietário deslocou-se ao departamento policial onde formalizou a respetiva denúncia e o suspeito vai ser presente junto das autoridades judiciárias.