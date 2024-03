Um homem ficou ferido nas costas na sequência de tiros efetuados entre dois suspeitos, no Bairro da Horta Nova, em Lisboa, na sexta-feira à noite.

A vítima dirigiu-se à 32.ª Esquadra de Lisboa e foi transportada para o Hospital de Santa Maria.

Na origem do incidente estarão desentendimentos entre dois grupos do bairro. Segundo apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), a vítima nada terá a ver com a questão.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).