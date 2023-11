Ameaçou várias pessoas com uma faca e teve de ser imobilizado. Um agente da PSP ficou ferido

"Buscas sem utilidade", "meios de recolha de prova humilhantes" - procuradora-geral adjunta arrasa métodos do Ministério Público e lamenta: "Quem se opõe à estridência processual é rotulado protetor dos corruptos"

Um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), depois de ameaçar várias pessoas com uma faca em Tomar, esta segunda-feira à tarde. O indivíduo teve de ser imobilizado e há registo de um agente ferido, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

As autoridades receberam o alerta de que estava um homem, com atitude agressiva e na posse de uma faca, numa zona movimentada, junto a estabelecimentos comerciais. De imediato, foram acionados os meios da Investigação Criminal de Tomar para auxiliar na contenção do indivíduo.

Depois de reunidas as condições de segurança necessárias, a polícia abordou o suspeito, um cidadão iraquiano, que foi imobilizado e transportado para a esquadra de Ourém.

Foram ainda identificados mais duas pessoas de nacionalidade argelina.