"Cena de crime muito violenta" em França. Mãe e quatro filhos menores encontrados mortos na noite de Natal - pai foi detido

Uma mulher e os quatro filhos menores foram encontrados mortos em casa, na noite de Natal, em Meaux, França. O pai foi detido esta terça-feira.

As autoridades depararam-se com uma "cena de crime muito violenta", descreveu o procurador Jean-Baptiste Bladier, citado pelo Le Parisien. O alerta foi "dado por familiares preocupados com a falta de resposta" da família.

Noé B. de 33 anos é suspeito de ter matado a mulher, de 35, e os filhos, de 10, 7, 4 anos e 9 meses. Segundo Bladier, os corpos da mãe e das duas filhas mais velhas apresentavam "um número muito grande de facadas" em várias partes do corpo, assim como lesões de defesa.

O menino de 4 anos e o bebé "não apresentavam ferimentos aparentes", pelo que se suspeita que a causa de morte tenha sido afogamento ou asfixia. Por isso, será realizada uma autópsia para perceber em que circunstâncias morreram as duas crianças.

O suspeito foi detido na casa do pai, em Sevran, e foi hospitalizado sob escolta policial, por apresentar ferimentos graves na mão.

O homem já era conhecido das autoridades, devido a violência doméstica e distúrbios psiquiátricos, explicou Jean-Baptiste Bladier, em conferência de imprensa. O homem seria acompanhado por apresentar transtornos depressivos e psicóticos desde 2017.

Em 2019, foi arquivado um "processo" de violência doméstica. Nessa ocasião, Noé B. esfaqueou a mulher, Béatrice B. numa omoplata. No entanto, a vítima recusou apresentar queixa e, após ser internado numa unidade psiquiátrica, o suspeito foi considerado inimputável.

Agora, foi aberta uma investigação "por homicídio doloso de menores de 15 anos e homicídio doloso do cônjuge" e "para estes dois crimes a pena máxima é a prisão perpétua", apontou Jean-Baptiste Bladier.

No entanto, dado o histórico de problemas mentais, o suspeito poderá ser condenado a outro tipo de pena.