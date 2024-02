Um homem morreu, após uma discussão com outro indivíduo, durante uma festa religiosa na freguesia de Campanário, concelho da Ribeira Brava, Madeira, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Com recurso a uma arma branca, o agressor desferiu vários golpes na zona do pescoço do outro indivíduo.

A vítima foi transportada para o hospital, pelos bombeiros, mas não sobreviveu aos ferimentos.

O suspeito ainda não foi detido.

A Polícia Judiciária (PJ) está com o caso.