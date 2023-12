Perseguição, tiros e um ferido em Fátima. GNR detém quatro suspeitos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) perseguiu e deteve quatro suspeitos do roubo de catalisadores e agressão com arma de fogo, em Fátima, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Durante a operação, um condutor, que nada tinha que ver com a perseguição, sofreu ferimentos ligeiros.

Os militares abordaram os ocupantes de uma viatura, condutor com três acompanhantes, que se colocaram em fuga.

Durante a perseguição, na Rotunda Sul, foram feitos disparos e um condutor acabou por ser atingido por estilhaços.

A GNR disparou tiros de advertência para o ar. A perseguição resultou num acidente.

Para além da GNR, estiveram também no local os Bombeiros de Fátima.