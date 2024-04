Apanhado em flagrante a agredir o pai com mais de 80 anos em plena rua no Parque das Nações

Enfermeiro do hospital de Abrantes suspenso por maus-tratos e filmagens a doentes

Um homem com 62 anos foi detido na terça-feira no Parque das Nações, em Lisboa, por agressões na via pública ao pai octogenário, anunciou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O homem foi detido em flagrante por polícias em patrulha, que foram alertados para um suspeito que agredia um idoso com bofetadas na zona da cabeça.

A vítima foi transportada ao RIAV (Resposta Integrada de Apoio à Vítima), espaço especializado para atendimento personalizado a vítimas de violência doméstica.

O detido aguardou nas salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa e, depois de presente a autoridade judiciária, foi sujeito a apresentações bissemanais como medida de coação.