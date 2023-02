O Comité de Avaliação de Riscos de Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu início a uma revisão de medicamentos que contêm na sua formulação pseudoefedrina, composto tomado por via oral de forma isolada ou em combinação com outros fármacos para aliviar a congestão nasal.

A decisão do regulador deve-se a “preocupações sobre o risco de síndrome de encefalopatia reversível posterior (PRES) e síndrome de vasoconstrição cerebral reversível (RCVS)” que foram associadas à toma de medicamentos para o congestionamento nasal com este composto. “Condições que afetam os vasos sanguíneos no cérebro”, lê-se no site do organismo.

A pseudoefedrina funciona como estímulo para as terminações nervosas para que seja libertada a noradrenalina química, que faz com que os vasos sanguíneos se contraiam.

Apesar de ter sido notificado “um pequeno número de casos” destas condições após o uso destes fármacos descongestionantes, a EMA emitiu ainda uma notificação com 50 páginas onde detalha quais os medicamentos com pseudoefedrina que estão agora sob revisão. A lista inclui 13 que se comercializam em Portugal, sendo que três deles já não se comercializam no país, segundo a base de dados IndoMed, do Infarmed. São eles:

Aspirina Complex

Claridon

Claridon Qd (não se comercializa)

Grinhals (não se comercializa)

Cegrinaso

Actifed (xarope)

Actifed (comprimidos)

Sinutab Ii

Holsigrip

Algik Gripe (comercialização foi suspensa em 2022)

Bisolgripal

Dinaxil (xarope)

Dinaxil (comprimidos)

Na lista há dois de uma farmacêutica portuguesa, a Hikma Farmacêutica, que vende na Eslováquia os xaropes Trifed e Trifed Expectorant.

“Medicamentos que contêm pseudoefedrina têm um risco conhecido de eventos isquémicos cardiovasculares e cerebrovasculares”, incluindo acidente vascular cerebral e ataque cardíaco, devido à suspensão da circulação de sangue para o cérebro, diz a EMA, que assegura que “restrições e advertências já estão incluídas nas informações do produto dos medicamentos para reduzir esses riscos”.

Dor de cabeça, náusea e convulsões são os sintomas comuns e que devem servir de alerta após a toma destes fármacos descongestionantes, comercializados sob a forma de xarope, granulado ou comprimido.

De acordo com o regulador, as recomendações do PRAC após esta revisão serão então enviadas ao Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) que emitirá um parecer. Depois disso, cabe à Comissão Europeia tomar uma decisão jurídica vinculativa aplicável em todos os Estados-Membros da UE sobre o uso dos medicamentos em causa.

A CNN Portugal contactou o Infarmed para obter mais informações sobre as preocupações do regulador, mas até à publicação deste artigo não obtivemos resposta.