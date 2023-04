O número de jovens desempregados inscritos no IEFP caiu 1,8% em março deste ano, para as 34.232 pessoas, face a igual mês de 2022 (menos 622 inscritos). Em comparação com fevereiro, a queda é de 1,2% (-416 jovens). No total, o IEFP dá conta de 306.157 pessoas em situação de desemprego em março de 2023, o que faz deste março o março com valor mais baixo nos últimos 30 anos.

Este é já o segundo mês consecutivo que o total de inscritos no IEFP cai, sendo que o final de março viu esta proporção diminuir 3% (-9.488 pessoas). Face a março de 2022, esta redução é de 6,2% (-20.094 pessoas).

O IEFP destaca que a diminuição do desemprego face ao mês homólogo de 2022 foi alimentada pela descida do número de inscritos com idade igual ou superior a 25 anos (-19.678), pela queda das pessoas à procura de primeiro emprego (-18.711), bem como a redução dos inscritos de longa duração, ou seja, inscritos há 12 meses ou mais (-42 831).

No que toca ao desemprego de longa duração, este indicador registou em março 117.527 desempregados (-2,8% face ao mês anterior e -26,7% abaixo do registado em março de 2022). Também o número de casais com ambos cônjuges em situação de desemprego viu uma diminuição de 3,1% em março face ao mês anterior, para os 4.765.

Esta tendência sentiu-se em todas as regiões do país, entre fevereiro e março, tendo sido mais forte no Algarve, região onde o desemprego diminuiu 22,9%. Se compararmos com março de 2022, então as regiões afetadas foram Norte, Lisboa, com o Algarve novamente em destaque (-14,3%). No entanto, o Alentejo viu o desemprego na região aumentar em 7,2%, enquanto no Centro o aumento foi de 0,7%. Nas regiões autónomas, por sua vez, o desemprego diminuiu 32,8% na Madeira e 13,9% nos Açores.

Se olharmos antes por sectores, entre fevereiro e março as descidas mais acentuadas foram sentidas nos sectores “Agrícola” (-2,8%), “Secundário” (-2,2%) e “Terciário” (-3,7%). No entanto, em comparação com março de 2022, o desemprego no sector “Agrícola” aumentou 1,9%, tendo caído 4,1% no setor “Secundário” e 5,3% no “Terciário”.

O IEFP sublinha ainda que dentro do grupo de desempregados registados no continente, o grupo mais representativo diz respeito aos "trabalhadores não qualificados“ (27,1%), “trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores” (20,6%), "pessoal administrativo" (11,8%) e "especialistas das atividades intelectuais e científicas" (10,1%).

As ofertas de emprego por preencher totalizaram as 16.622 entradas no final de março de 2023, nos serviços de emprego de todo o país, sendo que este número é uma revisão em baixa face a igual mês do ano passado (-17,6%) mas um aumento face ao registado em fevereiro (+24,1%).

Por outro lado, o IEFP avança ainda que ao longo de março se inscreveram nos serviços de emprego de todo o país 48.125 desempregados, um valor superior ao observado no mesmo mês de 2022 (+14,9%), bem como em relação ao mês anterior (+14,7%).