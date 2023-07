Alerta: o El Niño chegou e o mundo deve preparar-se para mais calor extremo

“A Europa viveu o verão mais quente desde que há registo" e as temperaturas estão a subir duas vezes mais do que a média global

Os governos devem preparar-se para mais fenómenos meteorológicos extremos e temperaturas recorde nos próximos meses, alertou a Organização Meteorológica Mundial, agência das Nações Unidas, na terça-feira, ao declarar o início do fenómeno de aquecimento El Niño.

O El Niño é um padrão climático natural no Oceano Pacífico tropical que provoca temperaturas da superfície do mar mais quentes do que a média e tem uma grande influência no clima em todo o mundo, afetando milhares de milhões de pessoas.

"O início do El Niño aumentará consideravelmente a probabilidade de se baterem recordes de temperatura e de se desencadear um calor mais extremo em muitas partes do mundo e no oceano", afirmou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.

A declaração "é o sinal para os governos de todo o mundo mobilizarem os preparativos para limitar os impactos na nossa saúde, nos nossos ecossistemas e nas nossas economias".

Para salvar vidas e meios de subsistência, os governos devem criar sistemas de alerta precoce e preparar-se para novos fenómenos meteorológicos perturbadores este ano, defendeu.

Os últimos três anos foram dos mais quentes de que há registo, mesmo sob influência do fenómeno oposto La Niña - que se caracteriza por temperaturas oceânicas mais baixas do que a média.

Um "duplo golpe" de um El Niño muito forte e do aquecimento provocado pelo homem devido à queima de combustíveis fósseis levou a que 2016 se tornasse o ano mais quente de que há registo, de acordo com a OMM, a agência das Nações Unidas para o tempo, o clima e os recursos hídricos.

No entanto, o primeiro El Niño a desenvolver-se em sete anos, associado ao aquecimento global provocado pelo homem, poderá levar 2023 ou 2024 a bater o recorde de calor de 2016, segundo a OMM.

Existe, ainda, uma probabilidade de 90% de o El Niño continuar durante a segunda metade de 2023 com uma intensidade moderada.

Juntamente com o aumento do aquecimento dos oceanos, os fenómenos El Niño estão normalmente associados a um aumento da precipitação em partes do sul da América do Sul, do sul dos Estados Unidos, do Corno de África e da Ásia Central.

Mas também pode amplificar secas graves, ondas de calor e incêndios florestais na Austrália, Indonésia, partes do sul da Ásia, América Central e norte da América do Sul.

Outros impactos incluem ciclones tropicais perigosos no Pacífico e o branqueamento em massa dos frágeis recifes de coral.

Na Índia, um importante país produtor de arroz, o El Niño pode enfraquecer a monção que traz a precipitação de que o país depende para encher os aquíferos e cultivar as colheitas.

Este ano, o El Niño poderá também afetar o crescimento económico dos Estados Unidos, podendo ter um impacto em tudo, desde os preços dos alimentos às vendas de vestuário de inverno, segundo um estudo recente. O estudo atribuiu 5,7 mil milhões de dólares de perdas de rendimentos globais ao El Niño de 1997-98 e 4,1 mil milhões de dólares de perdas ao El Niño de 1982-83.

O mundo também pode ser temporariamente empurrado para além de 1,5 graus Celsius de aquecimento acima dos níveis pré-industriais - um ponto de viragem fundamental para além do qual as probabilidades de inundações extremas, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos podem aumentar drasticamente.

No Acordo de Paris sobre o Clima, os países comprometeram-se a limitar o aquecimento global a menos de 2 graus - e de preferência a 1,5 graus Celsius - em relação às temperaturas pré-industriais. Mas o mundo já registou um aquecimento de cerca de 1,2 graus Celsius, uma vez que o ser humano continua a queimar combustíveis fósseis e a produzir poluição que aquece o planeta.

De acordo com a OMM, existe uma probabilidade de 66% de que a média anual da temperatura global próxima da superfície entre 2023 e 2027 seja temporariamente superior a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais durante pelo menos um ano.

"Isto não quer dizer que, nos próximos cinco anos, ultrapassemos o nível de 1,5 graus Celsius especificado no Acordo de Paris, porque esse acordo refere-se ao aquecimento a longo prazo, durante muitos anos", explicou Chris Hewitt, diretor dos serviços climáticos da OMM.

"No entanto, é mais uma chamada de atenção, ou um aviso prévio, de que ainda não estamos a ir na direção certa para limitar o aquecimento dentro dos objetivos estabelecidos em Paris em 2015, destinados a reduzir substancialmente os impactos das alterações climáticas."

Em 2023, foram já batidos vários recordes climáticos, com temperaturas elevadas, oceanos invulgarmente quentes, níveis recorde de poluição por carbono na atmosfera e níveis recorde de gelo antártico.

Na Ásia, na Europa e nas Américas, as ondas de calor precoces e prolongadas deste ano mataram pessoas, animais e colheitas, suscitaram preocupações sobre a segurança alimentar e a escassez de água e prepararam o terreno para incêndios florestais sem precedentes.

*Laura Paddison e Rachel Ramirez contribuíram para este artigo