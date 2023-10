Diretora de agência bancária rouba 85.000 euros a cliente idosa e doente

Em Espanha, a Polícia Nacional deteve a diretora de uma agência bancária em Leganés, nos arredores de Madrid, que convenceu uma cliente idosa a criar um cartão de débito do qual se apropriou e com o qual roubou 85 mil euros à vítima.

De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, que cita o comunicado da Polícia Nacional, a suspeita fez vários levantamentos, desde o final de 2020 até ao início deste ano.

A agora detida aproveitou-se do quadro clínico da vítima, uma idosa com vários problemas de saúde, para formalizar o contrato para a emissão do cartão de débito em nome da própria, mas foi a diretora da agência bancária a ficar com o cartão.

Durante a investigação, os agentes cruzaram os locais onde foram feitos os levamentos com as deslocações da suspeita, que agora está acusada do crime de fraude.

A Polícia Nacional relata ainda que a perante vários pedidos de esclarecimento da situação por parte da família da vítima, a diretora da agência bancária respondeu sempre de forma evasiva, aproveitando-se de um ambiente familiar problemático.