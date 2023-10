Desentendimento vira perseguição e termina em acidente. Polícia espanhola identificou condutores quase três meses depois

Cinco menores detidos por agressão sexual a adolescente em Málaga. Vítima denuncia três episódios de abuso no mesmo dia

"Supernevoeiro" causa acidente mortal com mais de 150 carros nos EUA

A 31 de julho, por volta das 18:00, na estrada M-40 em Madrid, dois condutores desentenderam-se e deram início a uma perseguição mútua, com várias manobras perigosas pelo meio, que terminou num acidente.

O sucedido foi filmado por outro veículo, as imagens foram partilhadas nas redes sociais e o vídeo tornou-se viral em poucos dias.

Dos conductores se pican en plena autovía y acaban chocando



📹 #M40 Madrid pic.twitter.com/s61xbUQQKk — SocialDrive (@SocialDrive_es) October 18, 2023

De acordo com a agência espanhola Europa Press, quase três meses depois, a Guardia Civil identificou e esclareceu um caso de condição imprudente. Ao volante do carro circulava um jovem de 22 anos e na carrinha seguia um homem de 33 anos com vários antecedentes criminais.

As autoridades espanholas adiantam ainda que a veracidade do vídeo foi confirmada através da visualização das imagens de videovigilância e vários depoimentos de testemunhas.

Os dois envolvidos no incidente estão a ser investigados pelo crime de condução perigosa, que pode ser punida com pena de prisão de seis meses a dois anos, bem como a privação de conduzir de um a seis anos.