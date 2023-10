Militar inventou que a filha tinha cancro nos rins para extorquir colegas

Morreu português atropelado por autocarro na segunda-feira no sul de Espanha

A Justiça espanhola condenou um cabo da Força Aérea do país a 21 meses de prisão pelo crime de fraude. Isto porque Santiago C., como é identificado pelo El País, inventou que a filha tinha cancro nos rins e precisava de tratamentos caros no estrangeiro para extorquir os colegas.

“Ajuda para a filha de Santi”, era assim que se chamava o grupo de WhatsApp com que Santiago C. arrecadou quase 1.200 euros, em setembro de 2019. O agora condenado garantia que não tinha capacidade financeira para suportar a conta médica da filha e pediu aos colegas militares para depositarem o que pudessem na sua conta bancária.

A quantia resultante da “angariação de fundos” foi aumentando e nunca houve qualquer arrependimento, sendo que “o condenado juntou o dinheiro ao seu património sem que a filha tivesse qualquer doença”, como se pode ler no acórdão do Tribunal Superior de Justiça de Madrid.

Em julgamento, Santiago C. alegou que a criação do grupo de WhatsApp não partiu de si, o que, na sua perspetiva, demonstraria que não tinha qualquer intenção de ficar com o dinheiro doado. O argumento não foi suficiente para convencer o tribunal, que acabou por rejeitar o recurso, privilegiando o facto de o condenado ter fornecido o número da conta bancária aos colegas.

Tribunal Superior de Justiça de Madrid deu como provado que “o condenado idealizou e pôs em prática um artifício com o objetivo de fazer passar por verdadeira uma situação que não era verdadeira, para induzir outros em erro, abusando da sua boa-fé e do seu sentimento de solidariedade”.

Para além dos 21 meses de prisão, o cabo Santiago C. deverá também pagar duas indemnizações, uma de 100 e outra de mil euros.

“Confiei plenamente nele, somos soldados e colegas e fomos destacados para a mesma unidade. Não apenas como soldado e colega de trabalho, mas como amigo”, disse o superior enganado por Santiago que vai receber a indemnização mais elevada.