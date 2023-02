Um engenheiro franco-alemão teve de amputar o testítulo direito após ter sido agredido por um polícia com um cassetete na zona genital.

Segundo a imprensa francesa, Ivan S., de 26 anos, estava em Paris a fotografar os protestos contra a reforma das pensões, que encheram as ruas francesas nos últimos dias.

O homem já apresentou queixa contra o polícia, defendendo que o agente de segurança não tinha qualquer motivo para o agredir. “Para que isso acabe, porque não sou a primeira pessoa a sofrer violência da polícia. Só que, ali, a cena foi filmada”, disse ao Liberation. Ivan S. adianta que, no momento da agressão, já estava no chão depois de ter sido empurrado por outro polícia.

O engenheiro de 26 anos continua internado a recuperar da cirurgia.

Paris, manifestation contre la réforme des retraites



Un photographe espagnol est renversé sur une charge des forces de l’ordre et reçoit un coup alors qu’il est au sol… #greve19janvier #manifestation19janvier #19janvier2023 pic.twitter.com/3HKWSZ5Tmq — AB7 Média (@Ab7Media) January 19, 2023

O vídeo do momento em que Ivan S. é agredido rapidamente começou a ser partilhado nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Nas imagens partilhadas pela página AB7 Media, divulgadas também pelo Le Figaro, é possível ver, em ambiente de protestos, um polícia a atingir um homem que já estava no chão e que segurava uma câmara. Apesar de na legenda dizerem que se trata de um fotógrafo espanhol, a imprensa francesa tem associado o vídeo a Ivan S.

A advogada de Ivan S., Lucie Simon, diz que o episódio foi de “violência gratuita” e que “não é um caso de legítima defesa ou necessidade”.

A polícia e a própria Câmara de Paris estão agora a investigar o sucedido, tendo sido aberto um inquérito interno dentro da polícia para averiguar as circunstâncias exatas do sucedido.