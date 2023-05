João Galamba e ex-adjunto do Governo que Costa acusa de roubo e agressão vão à comissão da TAP (que vai ver se os documentos no computador da polémica são comprometedores)

Diretor da PJ foi contactado por Galamba por causa do computador do adjunto

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP aprovou o pedido dos documentos relativos à companhia aérea que se encontram no computador de Frederico Pinheiro, apreendido pelas autoridades policiais. As audições do antigo adjunto do ministro das Infraestruturas e da sua chefe de gabinete tiveram também luz verde dos deputados. João Galamba também será ouvido.

A proposta para ter acesso à informação que consta no computador levado por Frederico Pinheiro do Ministério das Infraestruturas após a sua exoneração partiu de Mariana Mortágua. A deputada do Bloco assinalou que foi referido que “o computador tinha documentos importantíssimos” ao ponto de se recear que fossem acedidos por terceiros, “pedindo que seja enviado o conteúdo desse computador que tenha a ver com a TAP, de forma a aferir se “há nesse computador documentação a que a CPI não teve acesso”.

O requerimento foi aprovado por unanimidade, com o PS a notar as dificuldades operacionais por o computador estar à guarda das autoridades policiais e poder constituir um meio de prova.

Foram também aprovados os pedidos de PSD e Chega para ouvir o antigo adjunto do ministro das Infraestruturas e da chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia. Filipe Melo, do Chega, justificou a audição desta última “não pela polémica da bicicleta e do quarto de banho, mas por uma questão documental”. A audição de João Galamba foi também aprovada.

A comissão parlamentar de inquérito para “avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP” foi proposta pelo Bloco de Esquerda e aprovada pelo Parlamento no início de fevereiro com as abstenções de PS e PCP e o voto a favor dos restantes partidos. Nasceu da polémica sobre a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis para deixar a administração executiva da TAP em fevereiro de 2022, mas vai recuar até à privatização da companhia em 2015. Tomou posse a 22 de fevereiro, estendendo-se por um período de 90 dias.