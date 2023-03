A Organização Mundial da Saúde (OMS) pode vir a incluir na “lista de medicamentos essenciais” um que combate a obesidade, avança a Reuters.

A decisão será tomada após um painel de conselheiros do organismo se reunir para rever o pedido feito por três médicos e um cientista norte-americanos, que apelam à inclusão do fármaco Saxenda, da Novo Nordisk, e que tem como composto ativo a liraglutida - usada para controlo glicémico em casos de diabetes tipo 2.

O objetivo dos mentores do pedido é facilitar o acesso ao medicamento, o que poderá trazer versões genéricas mais económicas e acelerar o combate à doença. Além disso, argumentam, a aprovação pode abrir portas também para a inclusão na lista de essenciais do Wegovy, da mesma farmacêutica.

O Saxenda é uma injeção diária que demonstrou ajudar as pessoas a reduzir de 5% a 10% o seu peso corporal. Já o Wegovy, injeção semanal, mostrou ser eficaz numa redução de 15% do peso corporal. Em Portugal, segundo o site INFOMED do Infarmed, o Saxenda está à venda por 152,86€ (caneta pré-cheia com três unidades de 3 ml). Já o Wegovy está autorizado mas não é comercializado no nosso país.

A acontecer a aprovação, e a respetiva inclusão na lista de essências já em setembro, a OMS adotará uma nova abordagem no combate à obesidade, um pouco à semelhança do que aconteceu com a inclusão de medicamentos para o VIH em 2002, dizem os especialistas citados pela Reuters.

Apesar de serem dois medicamentos da mesma farmacêutica dinamarquesa em cima da mesa de avaliações da OMS, a Novo Nordisk diz, em comunicado, que não está envolvida no pedido de inclusão da liraglutida na lista da OMS.