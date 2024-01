Vacinação contra a gripe nos maiores de 60 anos abaixo do recomendado pela OMS

Manuel Pizarro garante que todas as vacinas estarão disponíveis dentro de oito a dez semanas

A taxa de cobertura vacinal contra a gripe acima dos 60 anos rondava na semana passada os 63%, segundo dados oficiais, abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A recomendação da OMS para a cobertura vacinal da gripe nas pessoas com mais de 65 anos é de 75%. Uma vez que a vacinação da gripe em Portugal abrange pessoas acima dos 60 anos, a diferença entre a cobertura vacinal atingida no país e a aconselhada pela OMS poderá ainda ser maior.

Segundo o último relatório semanal da vacinação sazonal da Direção-Geral da Saúde (DGS), que abrange o período desde o início da campanha de vacinação até domingo, 7 de janeiro, entre os 60 e os 69 anos a cobertura ainda é mais baixa, ficando-se pelos 48,14%.

A cobertura vacinal contra a gripe tem sido criticada por médicos e enfermeiros.

Depois de, no final do ano, a propósito dos dados da mortalidade crescente, os médicos de saúde pública terem apelado a uma maior adesão à vacinação, na terça-feira foi a vez da Ordem dos enfermeiros criticar a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), considerando que a estratégia de permitir a vacinação nas farmácias ajudou a baixar a cobertura vacinal.

O relatório divulgado pela DGS indica que, desde o início da campanha de vacinação, 2.310.032 pessoas receberam a vacina contra a gripe e 1.824.161 o reforço sazonal contra a covid-19.

Das vacinas administradas contra a gripe, a maior parte (1.632.484) foi dada nas farmácias, enquanto em instalações do Serviço Nacional de Saúde foram dadas 677.085.

Já quanto ao reforço sazonal contra a covid-19, a maior parte das vacinas (1.271.240) também foram administradas nas farmácias, que este ano participaram pela primeira vez nesta vacinação. Os serviços do SNS vacinaram 552.639 pessoas.

Quanto ao número de vacinas por grupo etário, o boletim publicado semanalmente pela DGS, em articulação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), indicam que a maior cobertura vacinal (76,39%) surge na vacina da gripe nas pessoas com 80 anos ou mais. Nesta faixa etária, a cobertura para o reforço sazonal contra a covid-19 é de 64,02%.

Entre os 60 e os 69 anos a cobertura vacinal menos de metade (48,14%) foram vacinadas contra a gripe. No reforço da vacina da covid-19 a cobertura nesta faixa etária é de 42,03%.

A campanha de vacinação da gripe decorre em simultâneo com a da covid-19 e dirige-se a maiores de 60 anos, doentes crónicos, grávidas, profissionais de saúde e os profissionais que trabalhem em lares de idosos.