Porque é que Biden apoia Israel de todo o coração

"Enquanto os Estados Unidos se mantiverem de pé", disse o Presidente Joe Biden ao povo de Israel, "nunca vos deixaremos sozinhos". Foi uma das inúmeras expressões de apoio de Biden a Israel desde o ataque de 7 de outubro, em que os terroristas do Hamas assassinaram pelo menos 1.400 pessoas em Israel e fizeram mais de 200 reféns na Faixa de Gaza.

Biden esteve em Telavive, onde chegou no mês passado, poucos dias depois do início dos combates, para garantir aos israelitas que o país mais poderoso do mundo os apoiaria. Ao gabinete de guerra de Israel, terá dito que não é preciso "ser judeu para ser sionista, e eu sou sionista".

O apoio inabalável do Presidente dos EUA a Israel, cada vez mais temperado com apelos para que Israel faça um maior esforço para poupar os civis palestinianos na sua contraofensiva, tem tido consequências políticas numa altura pouco auspiciosa: irritou alguns democratas progressistas, bem como muçulmanos e árabes americanos, apenas um ano antes das eleições presidenciais de 2024.

É evidente que Biden não está a agir por um interesse político cínico (como alguns outros políticos podem fazer). Se assim fosse, tentaria enfiar uma linha na agulha, procurando salvaguardar a coligação que o levou ao poder. Não, Biden está a agir por uma convicção que transcende as considerações eleitorais.

Porque é que Biden apoia Israel de forma tão convicta? Duas forças internas poderosas impulsionam-no.

A primeira é uma compreensão ao longo da vida da história judaica e do papel indispensável que um Estado judeu desempenha no combate a milénios de antissemitismo. A segunda é a visão do mundo que impeliu Biden a candidatar-se ao cargo e que continuou a ser a Estrela Polar da sua presidência: a sensação de que o mundo está num ponto de viragem - potencialmente catastrófico - em que potências perigosas ameaçam desfazer as normas internacionais elaboradas ao longo de décadas desde a Segunda Guerra Mundial, normas que permitiram ao mundo progredir na preservação da paz e no avanço da democracia.

Biden voltou a referir este ponto na semana passada, no final de uma conferência de imprensa com o presidente do Chile em visita. "Chega um momento", disse ele, "talvez a cada seis a oito gerações, em que o mundo muda num tempo muito curto". É o que está a acontecer agora, afirmou. "O que acontecer nos próximos dois, três anos (vai) determinar como será o mundo nas próximas cinco ou seis décadas."

Ele referia-se, como já fez noutras ocasiões, a múltiplos dramas em jogo no país e no estrangeiro, desde a possibilidade de outra presidência Trump, à guerra na Ucrânia, à guerra atual e ao potencial de ainda mais violência no Médio Oriente, à tensão latente entre a China e os seus vizinhos.

Para Biden, estes imperativos - estratégicos, históricos, morais, emocionais - juntam-se na guerra entre Israel e o Hamas, apoiado pelo Irão, um grupo terrorista fundado com o objetivo de destruir Israel.

Mesmo estando ao lado de Israel, Biden insiste em que a guerra deve ser seguida pela busca da autodeterminação dos palestinianos, um ponto que também tem defendido repetidamente.

Biden aprendeu a história judaica ao pé do seu pai. Falou sobre o facto de ter crescido a ouvir o seu pai, à mesa de jantar, comentar "como o mundo ficou em silêncio nos anos 30 perante Hitler", cuja ascensão levou ao assassínio de seis milhões de judeus e a uma conflagração mundial. Biden foi muitas vezes ao campo de extermínio de Dachau, tendo recentemente levado a sua neta consigo e entrado na câmara de gás onde os nazis envenenaram inúmeros judeus até à morte.

Quando o Hamas lançou o seu ataque brutal, com os seus membros a filmarem-se a torturar e a matar as suas vítimas, Biden viu a ligação entre a história judaica e este, o pior massacre de judeus desde o Holocausto.

Num discurso contundente, a 10 de outubro, declarou: "Há momentos nesta vida... em que o mal puro e não adulterado é desencadeado neste mundo". A carnificina, disse ele, "trouxe à superfície... milénios de antissemitismo e genocídio do povo judeu".

O ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos, Michael Oren, chamou o discurso de "o mais apaixonadamente pró-Israel da história".

Mas Biden viu mais do que milénios. Ele viu as tendências dos últimos anos. O aumento do extremismo alimentado por forças autocráticas e antidemocráticas. Foi o fenómeno que o levou a concorrer à presidência em 2019, quando disse que a visão de neonazis supremacistas brancos marchando em Charlottesville, Virgínia, "veias salientes e carregando as presas do racismo", estavam cantando "a mesma bílis antissemita ouvida em toda a Europa na década de 30" o persuadiu a entrar na corrida.

A presidência de Biden tem sido impulsionada pela missão de contrariar essas forças num momento a que chamou "um ponto de inflexão na história", reconstruindo alianças, lutando assertivamente contra autocratas agressivos e expansionistas e demonstrando aos amigos da América que os EUA estarão ao seu lado.

Enquanto muitos vêem uma guerra entre Israel e o Hamas, Biden vê algo muito maior.

As guerras lançadas pelo presidente russo, Vladimir Putin, contra a Ucrânia e pelo Hamas contra Israel, disse ele, são obviamente diferentes, mas têm muito em comum. Tanto o Hamas como a Rússia estão a receber apoio do Irão. Tanto o Hamas como a Rússia "querem aniquilar completamente uma democracia vizinha".

Neste momento crucial da história, o presidente vê um papel indispensável para os Estados Unidos. "A história", disse ele, "ensinou-nos que quando os terroristas não pagam um preço pelo seu terror, quando os ditadores não pagam um preço pela sua agressão, eles causam mais caos e morte e mais destruição."

Biden parece ver a Rússia de Putin, os aliados do Ayatollah, o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e outros como forças desestabilizadoras, que rejeitam os vizinhos e desencadeiam guerras. Derrotá-los permitiria aos EUA ajudar a construir o que Biden descreve como um Médio Oriente mais estável, com "menos raiva, menos queixas, menos guerra".

Para o conseguir, é provável - e desejável - que Biden diga aos israelitas que a sua responsabilidade vai além de derrotar uma organização terrorista e de o fazer dentro dos limites do direito internacional. Para a sua própria segurança, e para a realização - ou pelo menos para um maior progresso no sentido da realização - das aspirações históricas de Biden, ele deve instar Israel a envolver-se com os palestinianos que procuram a paz e a coexistência e a trabalhar para resolver o conflito.

Esta tem sido uma busca frustrante no passado, dando poder aos rejeicionistas. Mas continua a ser indispensável. Com um Presidente dos EUA que já provou compreender Israel, que compreende visceralmente a necessidade de uma pátria judaica, os israelitas devem a Biden a atenção aos seus conselhos.