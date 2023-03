É um mistério que permanece por resolver, mas a Der Spiegel avançou na sexta-feira com uma nova teoria.

De acordo com a investigação da publicação alemã, uma equipa de seis mergulhadores alugou um iate, com o nome “Andromeda”, que partiu de Rostock no dia 6 de setembro, passou pela ilha alemã de Rugen e atracou na pequena ilha dinamarquesa de Christianso, perto do local das explosões, no dia 26 de setembro.

A revista cita a capitania de um porto de Rugen, que afirma que as seis pessoas se vestiam “como marinheiros normais” e falavam uma língua eslava, “possivelmente polaco ou checo”. A investigação revela também que um dos mergulhadores recorreu a um passaporte búlgaro falso, mas que as autoridades ainda não conseguiram apurar a sua identidade.

Segundo o The Guardian, o Báltico tem uma profundidade de 80 metros no local das explosões, o que requer garrafas especiais e treino de mergulho específico. O jornal britânico afirma que foram precisos quatro mergulhos para posicionar os explosivos no gasoduto, e que cada uma dessas operações obrigou o Andromeda a permanecer perto do Nord Stream cerca de três horas.

No entanto, vários especialistas questionam se terá sido possível carregar todos os explosivos, que se estimam que pesavam centenas de quilos, numa só embarcação, deixando em aberto a possibilidade do envolvimento de um segundo barco.

Até agora, tanto a Ucrânia como a Rússia negaram envolvimento na sabotagem do gasoduto. Também na semana passada, o The New York Times divulgou um relatório dos serviços de informação dos Estados Unidos, o qual aponta um grupo pró-ucraniano como o responsável pelas explosões. Em resposta, o governo de Kiev negou o seu envolvimento, garantindo que cumpre o direito internacional.