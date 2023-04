A partir das 08:00 do desta sexta-feira, e até segunda-feira, dia 17 de abril, áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos do Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, não vão poder receber utentes que serão encaminhados para outros hospitais da região.

A TVI e CNN Portugal sabem que a indicação via CODU deve-se à existência de constrangimentos no serviço que compreende as especialidades de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos.

Os constrangimentos acontecem um dia antes da marcha popular organizada pela autarquia de Setúbal em prol da garantia de qualidade e melhoria dos serviços no Hospital de S. Bernardo.

Serviço de Pediatria fechado durante o fim-de-semana

Prevê-se um fim de semana complicado no hospital de S. Bernardo, em Setúbal, que não estará a receber utentes em duas das mais importantes especialidades médicas.

Fonte da TVI e CNN Portugal explica que devido a vários constrangimentos o serviço de Pediatria do hospital não irá conseguir receber utentes entre as 21h desta sexta-feira só voltando à normalidade na próxima segunda-feira, dia 27 de abril, às 08h.

À semelhança do que acontecerá com o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do mesmo hospital, os doentes serão encaminhados para outras unidades da região. A TVI sabe ainda que a informação e articulação parte do CODU.