Pai abandona filho no carro às 5 da manhã para ir a uma discoteca em Ibiza

Um homem foi detido pelas autoridades espanholas em Ibiza depois de deixar o filho fechado dentro do carro durante uma hora e ir para uma discoteca, escreve o jornal espanhol La Vanguardia.

Os gritos e choro da criança alertaram uma mulher que estava num apartamento perto da discoteca. A mulher foi até ao local e descobriu que havia uma criança sozinha trancada dentro de um carro. Quando viu a mulher, o menor abriu a porta do veículo para pedir ajuda e foi nesse momento que foi chamada a polícia.

As autoridades chegaram acompanhados por uma equipa médica que verificou imediatamente o estado da criança, e iniciaram as diligências para localizar o pai, que deixou o passaporte no porta-luvas do carro.

Em colaboração com a polícia local e os seguranças das instalações, os agentes encontraram o progenitor no interior da discoteca e detiveram-no como alegado autor de um crime de abandono de menores.

A criança, cuja idade não foi revelada pela imprensa espanhola, foi transferida para um centro de acolhimento por decisão do Ministério Público.

Não é o primeiro caso de abandono de menores que se conhece esta semana. Esta semana foi conhecido o caso de Kristel Candelario que saiu para passar dez dias de férias em Porto Rico e Detroit e deixou a filha em casa, sozinha e sem vigilância. Quando regressou, encontrou a menina inanimada e severamente desidratada. O óbito foi declarado no local.