Descoberto cadáver de menino numa praia em Espanha

O corpo de "um bebé" ou de "uma criança muito pequena", em avançado estado de decomposição, foi encontrado na praia de Roda de Berà, em Tarragona, Espanha. Estes são os primeiros dados da investigação levada a cabo pela Guardia Civil, que ainda não identificou o corpo.



Através do Twitter, a autarquia de Roda de Berà informou que "o corpo de um rapaz de dois a três anos foi encontrado na praia Costa Daurada".

O médico legista recolheu o cadáver e as autoridades aguardam os resultados da autópsia, para determinarem as causas da morte.

Segundo o El Mundo, as características do corpo não correspondem à descrição de nenhum caso de desaparecimento. Logo, coloca-se a possibilidade de ter caído de um barco de migrantes, há vários dias, e de ter sido arrastado até à costa.

O tipo de roupa que a criança envergava aponta para essa hipótese, disse o autarca de Roda de Berà, Pere Virgili, em declarações aos meios de comunicação social. "É possível que seja do naufrágio de uma das embarcações que estão a converter o Mediterrâneo no mare mortum", apontou.

O corpo foi encontrado por trabalhadores da equipa que está encarregue da limpeza das praias. No entanto, as autoridades acreditam que o corpo já estaria na praia desde segunda-feira, mas que teria sido confundido com um boneco.