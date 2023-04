A polícia de Israel entrou à força na mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém Oriental, sector palestiniano da cidade. Deteve 400 palestinianos abarricados com "fogo de artifício, pedras e bastões" no interior da mesquita. A Al Jazeera diz que testemunhas palestinianas acusam a polícia israelita de ter sido excessivamente violenta - 14 palestinianos ficaram feridos.

Em comunicado, a polícia de Israel diz que interveio para "desalojar os agitadores" que estavam barricados dentro da mesquita e que impediu um protesto violento. Os palestinianos encontravam-se desde a noite de terça-feira na mesquita para a oração noturna do Ramadão e tinham "fogo de artifício, pedras e bastões trazidos clandestinamente" para o interior do edifício.

A mesquita de Al-Aqsa encontra-se na Esplanada do Templo em Jerusalém Oriental, no sector palestiniano da cidade. Este ano as tensões aumentaram com a sobreposição do Ramadão e da Páscoa judaica, ou Pessach, e a chegada de milhares de peregrinos a Jerusalém. A Esplanada do Templo pode ser visitada por todos mas só os muçulmanos podem entrar e rezar na mesquita. Os visitantes judeus são acompanhados de polícias quando visitam o lugar para assegurar que não rezam ou se manifestam, situação cada vez mais recorrente nos últimos anos.