Um míssil lançado por Israel atingiu esta noite um prédio residencial em Damasco, na Síria, provocando pelo menos 15 vítimas mortais, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, citado pela AFP. Entre os mortos, encontram-se civis e militares. Existe ainda um número indeterminado de feridos.

De acordo com a Reuters, o edifício atingido fica localizado no bairro de Kafr Sousan, no centro de Damasco, perto de um grande complexo de segurança junto a instalações iranianas, disseram testemunhas e uma fonte oficial.

Segundo a agência de notícias estatal síria SANA, vários prédios ficaram danificados.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram, alegadamente, o local atingido pelo míssil:

Footage of the aftermath of Israel's attack on Damascus tonight, where reportedly 13 civilians lost their lives and many other where injured. Israel claims to hit the Quds Force delegation #usa #israel #MiddleEast #Iran #Syria #Damascus #Europe pic.twitter.com/DynJqGQRDc