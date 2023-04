O ministro italiano da Agricultura defendeu esta terça-feira o combate à “ideia de substituição étnica” como forma de resolver a crise da natalidade "substituindo os filhos dos italianos por outros", declarações que a líder da oposição considerou “repugnantes”.

Em relação à crise de natalidade que o país enfrenta, Francesco Lollobrigida, defendeu que é preciso “construir um bem-estar que permita às pessoas trabalhar e ter uma família, apoiar jovens casais a encontrar emprego".

"Não podemos ceder à ideia da substituição étnica”, defendeu.

Embora tenha explicado que considera a emigração um “acontecimento fisiológico natural”, não acredita que a solução para os problemas de natalidade do país seja "a substituição dos filhos dos italianos por outros”.

A líder da oposição, Elly Schlein, considerou as palavras do ministro “repugnantes e inaceitáveis”, com “sabor a supremacia branca” dos anos 1930.

A taxa de natalidade em Itália está abaixo dos 400.000 nascimentos por ano, o número mais baixo desde 1871, segundo o Instituto Nacional italiano de Estatística (ISTAT), colocando o país no caminho do envelhecimento progressivo.

Durante a manhã de hoje, a primeira-ministra Giorgia Meloni, líder do partido Irmãos de Itália (direita radical) afirmou que “há muitos anos que não se investe na taxa de natalidade” e que é necessário criar incentivos para que as famílias possam ter filhos.

O debate surge na altura em que o Senado debate o decreto sobre a imigração, que o Governo aprovou a 9 de março.

O Governo italiano decretou, no dia 11 de abril, o estado de emergência nacional durante os próximos seis meses e aumentou o número de centros de identificação e repatriação de imigrantes.