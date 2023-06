Youtubers queriam conduzir um Lamborghini durante 50 horas, mas falharam desafio. Manuel tinha cinco anos e morreu

São conhecidos no YouTube como TheBoderline e o grupo é composto por Vito Loiacono , Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea. São todos jovens, italianos e propuseram-se a estar durante 50 horas a conduzir um Lamborghini alugado sem parar para um vídeo que esperavam que se viesse a tornar viral. O final foi trágico, o desafio nunca chegou a ser finalizado, porque, às 15:45 de quarta-feira, o SUV da Lamborghini onde seguia o grupo colidiu com outro carro, um ligeiro, onde seguia Manuel de cinco anos, a mãe e a irmã de três. O menino morreu a caminho do hospital, em Roma, como noticia o Corriere Della Sera.

A mãe, a irmã e Manuel seguiam no carro

O grupo tem mais de 600 mil subscritores e organiza desafios online, através da votação dos utilizadores, cliques pagos e prémios em dinheiro, como aconteceu com esta ideia de conduzir durante 50 horas consecutivas. Numa publicação no Instagram, um dos membros reconheceu que não era ele quem ia ao volante e enviou os seus sentimentos à família.

Quem também já reagiu ao sucedido foi Matteo Salvini, ministro italiano dos transportes. “Podíamos propor e aprovar um novo código da estrada, mas face a uma certa estupidez, que se transforma em tragédia, não podemos fazer nada.”

Ritiro della patente a chi uccide al volante sotto effetto di stupefacenti.

Nessuna tolleranza, la droga è morte.



In queste ore, penso solo a quell’angioletto di 5 anni che non c’è più, alla mamma e alla sorellina ferite, al dolore indicibile di quel papà di fronte alla scena… pic.twitter.com/ncky4errL1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 15, 2023

O estado em que ficaram os veículos após a colisão

Já esta quinta-feira, o Corriere Della Sera identifica Matteo Di Pietro como a pessoa que estava a conduzir o carro na altura do acidente. O jornal italiano adianta ainda que o jovem de 20 anos testou positivo para canabinóides e está a ser investigado pelas autoridades italianas pelos crimes de homicídio involuntário e por provocar ferimentos graves na mãe e irmã de Manuel.

Matteo Di Pietro, o jovem que estaria a conduzir o Lamborghini

De acordo com as autoridades de Roma, falta agora averiguar a que velocidade seguia o carro e o que realmente se estava a passar dentro do SUV alugado, para isso todos os telemóveis dos cinco jovens foram apreendidos. A investigação está ainda a tentar apurar como é que o Lamborghini Urus, com 650 cavalos e capaz de chegar aos 100 km/h em menos de quatro segundos, foi alugado a um jovem de 20 anos dada a sua potência, porque, perante as normas do Código da Estrada italiano para motoristas iniciantes, os jovens não poderiam alugar este tipo de veículo.

Ao longo das 50 horas a conduzir, os jovens iam-se revezando ao volante do Lamborghini. Pelo meio, iam partilhando alguns vídeos nas redes sociais, sobretudo no Instagram, onde se queixaram do cansaço.