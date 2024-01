Filho de Bolsonaro alvo de buscas em investigação sobre espionagem ilegal

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi alvo de buscas por parte da Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira.

Agentes da PF estiveram no gabinete do vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e em moradas ligadas ao político.

Estas buscas estão envolvidas na Operação Vigilância Aproximada, que investiga eventuais ilegalidades por parte da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão do anterior diretor, Alexandre Ramagem, que esteve à frente do cargo durante a presidência de Jair Bolsonaro.

As suspeitas apontam para pedidos de informações por parte dos assessores de Carlos Bolsonaro ao ex-diretor da Abin, que também foi alvo de operações nos últimos dias.

Em causa está a suposta utilização do software FirstMile, que aquela agência utiliza como ferramenta de espionagem. As autoridades investigam se a Abin utilizou esta ferramenta de geolocalização e se foram recolhidas e compiladas informações sobre responsáveis do Supremo Tribunal Federal, bem como de adversários políticos de Jair Bolsonaro.

O Centro Nacional de Inteligência (CIN), órgão da Abin criado por Jair Bolsonaro, foi um dos focos da investigação.