"A criança estava em coma". Médica conta como encontrou Jéssica Biscaia

A médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que prestou os primeiros socorros a Jéssica Biscaia na casa de Inês Sanches, contou em tribunal em que estado estava a menina: "A criança estava de costas e, nessa altura, não consegui avaliar nada. Não se estava a mexer. Tive de tocar-lhe, para ver o tónus e a respiração. Era, à partida, uma vítima crítica. Percebi que estava com uma frequência cardíaca muito baixa para a idade. Estava em coma."

Houve uma altura em que Jéssica deixou de ter "batimentos cardíacos", entrando em paragem cardiorrespiratória. "Assim que me apercebi que a criança não respirava, fizemos suporte ventilatório. Foi a primeira abordagem, para tentar reverter o quadro clínico", revela Mafalda Correia Figueira.

A médica diz que Jéssica tinha "sangue velho a sair do nariz e da boca". Não verificou se existiam outros fluidos, mas aspirou "fluido acastanhado", que estava a "sair do nariz e da boca" da menina.

Mafalda Correia Figueira não se lembra se estava roupa perto de Jéssica. Recorda-se apenas que a menina estava com fralda e que "havia um chapéu em cima da cama".

Jéssica Biscaia "tinha peladas na cabeça e um hematoma", revela.

"Estava em coma, com hematomas no nariz e na boca, com muitos edemas, muito inchada e com fluidos a sair pela boca." Foi assim que a médica diz ter encontrado Jéssica Biscaia, que tinha ainda "contusões nos membros e abdómen".