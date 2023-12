Ator de “Parasitas” encontrado morto em Seul. Corpo estava no interior de um carro

Robô com que Japão volta a tentar estrear-se na superfície da Lua entrou em órbita

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun de 48 anos, mais conhecido pelo filme “Parasitas” – vencedor do Óscar de Melhor Filme em 2020 -, foi encontrado morto no interior de um carro em Seul, na Coreia do Sul, esta quarta-feira.

De acordo com a Associated Press (AP), as autoridades sul-coreanos estão a avançar que há indícios que Sun-kyun estivesse a atravessar uma semana de consumo intenso de drogas. Lee estava a ser investigado pela polícia por suspeita de consumo de canábis e outras drogas psicotrópicas.

A polícia sul-coreana explicou ainda que, em primeira instância, os agentes pensaram que Lee Sun-kyun estivesse somente inconsciente e recusa avançar com mais detalhes.

A AP acrescenta que a imprensa sul-coreana está a noticiar que a família de Lee encontrou uma carta de suicídio escrita pelo ator.

Depois de encontrado, o corpo foi transportado para um hospital nos arredores de Seul. Lee Sun-kyun era um dos atores com maior destaque no filme “Parasitas”, interpretando o papel do chefe da família rica.

A longa-metragem distópica acabou por vencer o Oscar para Melhor Filme e outras três categorias, sendo a primeira obra numa língua não inglesa a vencer a principal categoria nos 92 anos dos prémios Oscar, tendo ainda sido o primeiro filme sul-coreano a fazâ-lo.