Está farto de ouvir a Mariah Carey? Temos uma playlist alternativa para o Natal

Estamos naquela altura do ano em que é impossível entrar numa loja e não ouvir canções como "All I Want For Christmas", de Mariah Carey, ou "Last Cristmas", dos Wham". A música nesta altura do ano pode tornar-se bastante repetitiva, com o som de sininhos e letras delico-doces. Mas há muito mais canções de Natal para ouvir nestes dias, com estilos muito diversificados - do punk ao indie, do folk ao R&B. Por exemplo, estas:

Sufjan Stevens - “That Was the Worst Christmas Ever!” (2006)

O campeão das canções de Natal é Sufjan Stevens. O músico americano lançou a sua primeira coletânea de Natal, “Songs for Christmas”, em 2006. Trata-se de um conjunto de canções gravadas ao longo de seis anos como ofertas aos amigos, aqui reunidas em cinco volumes. A maioria das faixas são versões de canções tradicionais de Natal, incluindo alguns hinos cristãos, mas há também várias composições originais como "Sister Winter", "Star of Wonder" e esta "That Was the Worst Christmas Ever!". A segunda coletânea de músicas de Natal, “Silver & Gold”, chegou em 2012. Cada um dos álbuns tem mais de duas horas de música e, no total, juntam mais de cem canções.

The Smashing Pumpkins - “Christmastime” (1997)

Essencialmente uma performance a solo de Billy Corgan com produção de Arif Mardin, o tema foi gravado durante as sessões do quarto álbum da banda, “Adore”, mas só foi lançado em outubro de 1997 numa das compilações de solidariedade, repletas de estrelas, da A&M, “A Very Special Christmas 3”.

The Kinks - “Father Christmas” (1977)

Esta é uma canção do grupo britânico de punk-rock The Kinks que conta a história de um Pai Natal de uma grande loja que é roubado por um grupo de miúdos pobres, que pedem para ele lhes dar dinheiro em vez de brinquedos.

Lady Gaga - “Christmas Tree” (2008)

Interpretada por Lady Gaga e Space Cowboy, "Christmas Tree" é uma canção de Natal com influências dance-pop e synthpop, que adapta a canção clássica de Natal "Deck the Halls" mas com uma letra com várias insinuações sexuais.

Tom Waits - “Christmas Card From a Hooker in Minneapolis” (1978)

Incluída no álbum “Blue Valentine”, “Christmas Card From a Hooker in Minneapolis” não é bem uma canção de Natal. Interpretada por Tom Waits ao piano, tem uma melodia tão lacónica quanto a letra: uma carta escrita por uma prostituta para o seu antigo namorado, Charlie, em que ela conta os seus sonhos de uma vida melhor.

No Doubt - “Oi To The World” (1997)

“Oi To The World” é um disco de natal da banda de punk rock do sul da Califórnia, The Vandals, lançado em 1996. No ano seguinte, os No Doubt fizeram uma versão que foi lançada como lado B do single “Happy Now” e, depois, incluída na compilação “A Very Special Christmas 3”. Esta versão, que foi produzida pelo guitarrista dos Vandals, Warren Fitzgerald, acabou por se tornar mais popular do que o original e até ganhou um videoclipe.

Ramones - “Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight)” (1987)

Mais do que uma canção de Natal, “Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)" é uma canção sobre as dificuldades de uma relação amorosa. Lançada em 1987 como lado B do single “I Wanna Live” e em 1989 incluída, com algumas alterações, no álbum “Brain Drain”, dos Ramones, a música foi concebida por Joey Ramone. Talvez tenha sido uma oferta de paz a Johnny Ramone, que em 1981 tinha fugido com a namorada de Joey, Linda, deixando-o de coração partido. Talvez tenha sido escrita para a própria Linda, que se casou com Johnny em 1984. A verdade é que, apesar do tom pouco natalício, tornou-se um clássico da época.

Ike e Tina Turner - “Merry Christmas Baby” (1964)

Este alegre tema de Natal foi escrito por Lou Baxter e Johnny Moore e foi interpretado por Charles Brown com os Johnny Moore's Three Blazers em 1947. Entre as muitas versões que foram feitas, destaca-se esta, gravada por Ike e Tina Turner em 1964 e lançada como lado B de uma outra cover, do clássico R&B de Jesse Hill, “Ooh Poop A Doo”.

Eels - "Everything’s Gonna Be Cool This Christmas" (2002)

Os norte-americanos Eels são grandes fãs do Natal, mas sem lamechices. Depois de em 2000 terem lançado “Christmas Is Going To The Dogs” e de, em 2002, terem apresentado este “Everything’s Gonna Be Cool This Christmas”, este ano voltaram a criar uma música natalícia, “Christmas, Why You Gotta Do Me Like This”. “Todos os músicos deveriam ter pelo menos três canções de Natal no seu catálogo”, brincou o cantor E/Mark Oliver Everett. "Peço desculpa por ter demorado tanto."

Destiny‘s Child - “8 Days of Christmas” (2000)

Em 2001, as Destiny’s Child lançaram o seu quarto e penúltimo álbum, todo ele dedicado ao Natal, com remisturas de 12 canções tradicionais e três músicas originais. O tema que dá nome ao disco é este “8 Days of Christmas”.

Cocteau Twins - “Frosty the Snowman” (1993)

Em 1993, a banda escocesa Cocteau Twins lançou o Ep “Snow”, com versões das canções de Natal "Frosty the Snowman" e "Winter Wonderland". "Frosty the Snowman" é uma popular canção de Natal escrita por Walter "Jack" Rollins e Steve Nelson, e gravada pela primeira vez por Gene Autry e Cass County Boys em 1950. O tema foi escrito após o sucesso de "Rudolph the Red-Nosed Reindeer", também interpretado por Autry.

Bob Dylan - “Must Be Santa” (2009)

"Must Be Santa" é uma canção de Natal escrita por Hal Moore e Bill Fredericks e lançada em novembro de 1960 por Mitch Miller. Em novembro de 2009, Bob Dylan fez uma versão da música ao estilo polka-klezmer para o seu álbum de Natal, “Christmas in the Heart”. A letra da versão de Dylan mistura os nomes de vários presidentes dos Estados Unidos na lista das renas do Pai Natal.

Sparks - "Thank God It's Not Christmas" (1974)

Em 1974, Ron e Russell Mael, o duo de Los Angeles conhecido como Sparks, lançou o álbum “Kimono My House”, que se tornou o seu primeiro grande sucesso comercial. “Thank God It’s Not Christmas” foi considerada uma das melhores canções do disco. Em 2015, o grupo voltaria a cantar o Natal com muito humor com a canção “Christmas Without a Prayer”.

The Flaming Lips - “A Change At Christmas” (2003)

Lançado originalmente no EP de 2003, “Ego Tripping At The Gates Of Hell”, o tema “A Change At Christmas” dos Flaming Lips foi depois integrado no filme (e no álbum) “Christmas on Mars” (2008). Finalmente, em 2020, o grupo norte-americano fez uma nova versão: ao lado de Steven Drozd no piano e do baixista Michael Ivins, o novo videoclipe mostra o vocalista Wayne Coyne com maquilhagem de Grinch e o seu filho de 15 meses, Bloom Bobby Coyne, ao colo.

The Pogues - Fairytale Of New York (1987)

O grupo irlandês The Pogues gravou “Fairytale of New York” em 1987, com a participação de Kirsty MacColl ao lado de Shane MacGowan. Originalmente lançado como single em novembro de 1987, o tema foi depois incluído no álbum “If I Should Fall from Grace with God” (1988). A “não-canção de Natal” acabou por se tornar uma das mais famosas músicas do grupo.

Ouça aqui a playlist completa: