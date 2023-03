A chave vencedora do último jogo de lotaria de Espanha foi exatamente igual aos números anunciados no sorteio anterior, o que levou muitos jogadores a suspeitar de fraude. Mas há também quem o desvalorize como uma mera coincidência e relembre que resultados inusitados como este são sempre possíveis de acontecer em jogos de sorte e azar, em que todas as chaves são - estatisticamente falando - igualmente (im)prováveis.

No sorteio do dia 9 de março, os números vencedores foram o 8, 21, 23, 40, 43, 47, acrescentando-se ainda o 26 e 7 como números complementares. O resultado fez um milionário em Valência, que recebeu na conta um montante de mais de dois milhões e meio de euros. O que o feliz contemplado não poderia adivinhar é que, se tivesse apostado exatamente nos mesmos números no jogo seguinte, teria sido novamente bem sucedido. No dia 11 de março, a chave foi quase exatamente igual, exceto pela troca de um número por outro: 8, 21, 23, 28, 40 e 47 (e novamente o 26 e o 7 como estrelas complementares).

As reações de espanto não tardaram em surgir nas redes sociais, com alguns utilizadores a assumirem-se "desconfiados" com esta coincidência tão "inexplicável" que, defendiam, exigia uma "explicação" por parte da entidade responsável.

Hola @loterias_es @esp_gob me podéis explicar los resultados de la bonoloto del 9 y 11 de marzo? Como algo que es matemáticamente imposible ha pasado? Es un error o tongo como una casa? #loterias #tongo pic.twitter.com/IYPSEeSOmj — SARAY (@Soylachispi) March 12, 2023

Mas, para desagrado de alguns, a resposta da Loterías y Apuestas del Estado passou pela desvalorização do fenómeno.

"Os números têm todos a mesma probabilidade de sair, mesmo que seja uma combinação idêntica à do dia anterior", esclarece a organização, adiantando que, em caso de dúvidas quanto à autenticidade do sorteio, este poderá ser testemunhado em direto pelos espectadores.

Apesar de ser um fenómeno raro, a verdade é que a nomeação de números ou sequências "improváveis" já aconteceu anteriormente um pouco por todo o mundo - e, defendem especialistas em estatística, é na verdade tão improvável como qualquer outro resultado. O único fator que diferencia as últimas chaves do Bonoloto das restantes é, garantem, a perceção humana.