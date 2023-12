“A Madonna quase matou o Pai Natal 😭”: lap dance acaba em queda inesperada, foi "too funny"

O momento aconteceu num concerto de Madonna em Washington D. C. na terça-feira, quando uma das dançarinas da cantora tentou interagir com um Pai Natal que se encontrava em palco sentado numa cadeira.

O habitual colo do senhor das barbas brancas transformou-se na base para uma lap dance natalícia que acabou por correr mal e tanto a dançarina como o Pai Natal acabaram por cair no chão do palco.

Madonna, de 65 anos, aproximou-se do Pai Natal para averiguar as consequências e, na ausência de lesões maiores, prontamente levantou um cartaz com a nota 10 para pontuar o momento, como se de uma prova de ginástica acrobática se tratasse.

As redes sociais prontamente reagiram com comentários como “a Madonna quase matou o Pai Natal”, “o Pai Natal foi violado no concerto de Madonna” ou “Madonna, agora estás na lista negra do Pai Natal”.

Madonna almost killed Santa Claus 😭😭 pic.twitter.com/A2t0tFZ3rY — Homodonna, 65, stuns in new selfie. (@homodonna) December 20, 2023

O incidente ocorreu dois dias depois de Madonna ter revelado que esteve em coma induzido por 48 horas devido a uma infeção bacteriana, em junho de 2023. O anúncio foi feito no sábado durante um dos concertos da Celebration Tour em Nova Iorque, durante a qual a cantora norte-americana explicou que teve uma insuficiência pulmonar e renal.