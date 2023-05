Marcelo passeia sorridente por Belém mas não comenta crise política: "Terei oportunidade de dizer aos portugueses o que penso"

Marcelo vai estar ausente do país nos próximos dias, em plena crise política

O Presidente da República saiu a pé do Palácio de Belém para ir jantar a um restaurante local, passando pelos jornalistas que aguardavam, como é habitual, que prestasse declarações sobre a atualidade, concretamente a crise política, depois de António Costa ter anunciado que não aceitava a demissão do ministro João Galamba.

"Terei oportunidade de dizer aos portugueses o que penso, mas hoje não", disse enquanto caminhava em direção ao restaurante, percurso durante o qual falou com vários populares.

Em passo apressado, o chefe de Estado adiantou aos jornalistas que esteve a "trabalhar nuns diplomas" e que pretendia agora ir jantar, recusando-se a comentar os acontecimentos de terça-feira.

No início da noite de terça-feira, João Galamba anunciou ter pedido a demissão ao primeiro-ministro, que se recusou a aceitar esse "gesto nobre" do ministro das Infraestruturas, apesar do desejo de Marcelo nesse sentido.

Depois de o primeiro-ministro anunciar a sua decisão numa conferência de imprensa na residência oficial de São Bento, a Presidência da República emitiu um comunicado a dar conta que Marcelo "discorda" da posição de António Costa.

Desde então, Marcelo não voltou a comentar o sucedido.