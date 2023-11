Encerrada EB 2,3 de Leça do Balio em Matosinhos por anomalias na rede de águas

A Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Leça do Balio, em Matosinhos, encerrou esta quinta-feira, depois terem sido detetadas anomalias na rede de águas, adiantou a câmara municipal.

“Das análises preventivas efetuadas regularmente às redes internas dos edificados no âmbito do Plano de Prevenção e Controlo de Segurança dos equipamentos municipais foram detetadas variações anómalas em dois pontos da rede interna [da água] da escola básica de Leça do Balio, pontos estes localizados no exterior do edificado”, explicou aquela autarquia do distrito do Porto, em comunicado.

Apesar de no interior da escola não terem sido verificadas “quaisquer alterações às análises [de água]”, mas sim no exterior, decidiu-se encerrar a escola como “medida preventiva”, referiu.

O município ressalvou que a atividade letiva será retomada na segunda-feira, sendo que o “trabalho preventivo de monitorização continuará nesta e em todos os restantes equipamentos”, concluiu.

O Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua emitiu um aviso, a que a Lusa teve acesso, onde refere ter encerrado o estabelecimento de ensino por “problemas na qualidade de água exterior”, tendo o delegado de saúde pública determinado a suspensão do fornecimento de água.

“Face ao exposto não haverá atividades letivas nos dias 16 e 17 de novembro”, vincou.

Na informação veiculada, o agrupamento de escolas sublinhou ainda que está, em conjunto com a autarquia, a desenvolver esforços para que as aulas possam ser retomadas na segunda-feira.

Esta informação da Câmara Municipal de Matosinhos surge depois de questionada pela Lusa sobre a morte de um idoso num lar de Matosinhos vítima de legionela.