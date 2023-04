O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta segunda-feira um desagravamento do IRS ao longo dos próximos anos, que em 2027 deve atingir um valor acumulado superior a 2 mil milhões de euros.

Na apresentação do Programa de Estabilidade (PE) 2023-2027, Medina defendeu que o executivo tem como uma das suas prioridades continuar “a estratégia de redução em sede de IRS ao longo dos próximos anos”. “Já está em curso em 2023 e temos uma continuação para que ao longo do PE venhamos a ter novas medidas de uma estratégia de continuada redução do IRS”.

O Governo estima que, depois de uma redução da carga fiscal de 782 milhões de euros em 2023, continua reduzir a carga fiscal em IRS nos próximos anos. De acordo com as previsões, a redução da carga fiscal será de 525 milhões de euros em 2024, mais 205 milhões em 2025 e 250 milhões milhões em 2026 e 2027.

No total, o Governo espera reduzir a carga fiscal sobre as famílias em 2.011 milhões de euros entre 2023 e 2027. Esse, disse, é "o objeto mínimo".

O objetivo, disse o ministro, é permitir uma “melhoria dos rendimentos das classes médias”, uma “melhoria dos rendimentos daqueles que vivem do seu trabalho" - isto “através de uma política de desagravamento fiscal”. “É um trabalho que vamos continuar ao longo dos próximos anos.”