Um pescador em estado grave transferido da Figueira da Foz para Coimbra após naufrágio

Sete de 11 dos resgatados do naufrágio ao largo de praias de Leiria deram entrada no Hospital Distrital da Figueira da Foz, um dos quais em estado grave, informou a diretora clínica, Sónia Campelo Pereira.

Segundo a médica, o ferido mais grave tem 57 anos e vai ser transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) com problemas respiratórios.

“Três das vítimas já tiveram alta e outras três estão em observações”, revelou a diretora dos cuidados hospitalares do Hospital Distrital da Figueira da Foz, num ponto de situação feito depois das 10:30, junto ao Serviço de Urgência.

As três vítimas em observações apresentam problemas de foro respiratório, bem como taquicardias.

Três de 17 pessoas que seguiam na embarcação que naufragou esta quarta-feira ao largo de praias de Leiria continuam desaparecidas, estando confirmados três mortos e o resgate de 11 elementos com vida, informou a Polícia Marítima da Figueira da Foz.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional precisou que a embarcação de pesca naufragou “a uma milha náutica, cerca de dois quilómetros, de terra, entre a praia de São Pedro de Moel e a praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, desconhecendo-se as causas que estão na origem do acidente”.

“Na sequência do alerta recebido pelas 04:33 pelo Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, foram de imediato iniciadas buscas através de quatro embarcações de pesca que se encontravam nas proximidades”.