Naufrágio ao largo de Vieira de Leiria: 11 pessoas resgatadas e três continuam desaparecidas

Três pessoas morreram e três estão desaparecidas, após "uma embarcação de pesca ter naufragado com, alegadamente, 17 tripulantes a bordo, entre a praia de São Pedro de Moel e a praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande". Até ao momento, foram resgatadas 11 pessoas com vida, informa a Autoridade Marítima Nacional .

O alerta foi recebido às 04:33 pelo Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré. Embarcações de pesca que se encontravam ali perto iniciaram de imediato as buscas. Para além disso, "foram ativadas duas embarcações da Estação Salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz, uma equipa de vigilância aérea do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa".

Nesta altura, desconhecem-se as causas que estão na origem do acidente.